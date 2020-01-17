Водонаева: "зачем давать быдлу маткапитал?"

Алена Водонаева, девушка из Тюмени, ставшая телеведущей, ранее призывавшая "не рожать рабов", высказалась по поводу того, что в России будет увеличена сумма материнского капитала и введутся новые выплаты для семей с низким достатком.

По ее мнению, озвученные президентом нововведения в сфере социальной защиты — "необдуманный шаг", а последствия от "такой" финансовой поддержки "станут катастрофой".

"Этот миллион может стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради него", — пишет теледива в своем instagram.

Водонаева уверена, что "проблемным семьям" никакие пособия, равно как и бесплатное школьное питание для детей "не помогут".

Напомним, что вышедшая из "Дома-2" телеведущая уже отмечалась одиозными высказываниями в адрес сограждан. Например, она критиковала малоимущие семьи и "советовала" им "не рожать рабов для государства".

В полемику тогда с ней вступил многодетный отец Иван Охлобыстин. К спору активно подключились пользователи соцсетей.