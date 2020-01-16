Сергей Лазарев пояснил причину своей отписки от всех друзей в Instagram

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех, в частности от своих друзей, в Instagram и закрыл комментарии на личной странице.

Как рассказал сам Лазарев, он не находится в депрессивном состоянии, и с ним не случилось никакой беды.