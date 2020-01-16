Певец Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех, в частности от своих друзей, в Instagram и закрыл комментарии на личной странице.
Как рассказал сам Лазарев, он не находится в депрессивном состоянии, и с ним не случилось никакой беды.
"Соцсети стали отнимать у меня очень много времени. Я осознал, что получаю большие объемы лишней информации. Она препятствует тому, чтобы я сосредоточился на себе и своей жизни", — пожаловался исполнитель, добавив, что комментарии закрыл по той причине, что слишком многие приходят в них, чтобы вызвать на конфликт его фанатов.
Я, признаюсь, очень не люблю, когда незнакомые люди начинают мне давать советы в жизни, творчестве, поведении, воспитании детей…", — подытожил Лазарев.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.