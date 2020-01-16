Алена Водонаева прокомментировала инициативы президента

Телеведущая Алена Водонаева разместила новый пост в соцсети. Там она обсудила демографическую проблему, которую в настоящее время пытается решить правительство во главе с президентом.

В отличие от большинства популярных личностей, Водонаева не стала восхвалять поправки и нововведениям. Она убеждена, что проблема состоит не в размере маткапитала, она в уровне жизни семей в нашей стране.

Как отметила телезвезда, теперь семьи, живущие за гранью бедности, начнут рожать детей, чтобы получить средства от государства.