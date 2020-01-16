Телеведущая Алена Водонаева разместила новый пост в соцсети. Там она обсудила демографическую проблему, которую в настоящее время пытается решить правительство во главе с президентом.
В отличие от большинства популярных личностей, Водонаева не стала восхвалять поправки и нововведениям. Она убеждена, что проблема состоит не в размере маткапитала, она в уровне жизни семей в нашей стране.
Как отметила телезвезда, теперь семьи, живущие за гранью бедности, начнут рожать детей, чтобы получить средства от государства.
"Этот миллион с небольшим может стать роковым для будущих поколений, если уставшие от нищеты жители России или быдло, которому вечно не хватает денег на бутылку водки, начнут рожать из-за этого миллиона. Ситуацию не спасут ни пять тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы хоть как-то прокормить детей и себя, граждане будут брать кредиты и платить по ним многие поколения.
У нас проблемы с детсадами, школами, медициной и профессионалами. Какие роды, дорогие друзья?", — написала Алена Водонаева.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.