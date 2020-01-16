Ольга Бузова сделала неудачную пластику груди

В конце прошлого года фанаты Ольги Бузовой заметили, что ее фигура изменилась. Бюст телеведущей немного увеличился. Но сама Ольга отрицает, что прибегла к услугам пластических хирургов.

При этом поклонники сделали свои выводы. Они уверены, что "перекроить" себя певица решила ради своего нового возлюбленного - Давида Манукяна.

Но похоже, что хирургическое вмешательство прошло неудачно: подмышки телеведущей оказались изуродованными. Так, во время отдыха в Таиланде Ольга оконфузилась. В Stories она поместила видео, где ее подмышечные впадины смотрятся дряблыми, сморщенными и обвисшими. И это при том, что на фото была наложена маска-фильтр, скрывающая неровности кожи.