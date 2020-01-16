Елена Воробей на концерте сломала руку

Елена Воробей, популярная эстрадная актриса, заслуженная артистка России, во время концерта в Ногинске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.

Об этом она сама рассказала в Instagram:

"Больно было - жуть. Но я решила не разочаровывать зрителей, они ж отдохнуть пришли... В общем, решила концерт продолжать. И выступала, пока совсем плохо мне не стало. Все это время врачи в зале стояли и ждали, когда остановлюсь. Но я молоток - 40 минут продержалась!", - рассказывает Воробей.

В посте юмористка тепло благодарит медиков и зрителей. А еще сообщает, что "выступления запланированные придется перенести".