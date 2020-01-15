СМИ: Заворотнюк давно знала о своей болезни

Поклонники Анастасии Заворотнюк заметили шрам от биопсии на шее у актрисы на фото- и видеоматериалах еще 2018 года. Фанаты артистки предположили, что именно тогда она уже знала, что у нее неизлечимое заболевание.

Рубец можно увидеть на старых фотокадрах актрисы и на крупных планах программы "Только личное". Имеет ли этот шрам отношение к диагнозу Анастасии Заворотнюк, пока неясно. Родные артистки не говорят журналистам ничего определенного о ее состоянии здоровья.

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А недавно в Интернете появилась информация, что Заворотнюк выписали из клиники. При этом часть пользователей предположила, что лечить актрису уже нет смысла, так как все шансы на благополучный исход исчерпаны. Другие придерживаются версии, что артистку повезут на лечение в другую страну, например, в США.