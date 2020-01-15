Экс-солистка группы "Лицей" вспомнила о совете Пугачевой

Известная исполнительница Анна Плетнева заявила, что самым ценным советом в ее жизни оказался совет, данный на заре ее творческой карьеры Аллой Пугачевой. Вместе с другими участницами группы "Лицей" они однажды стали гостями "Радио Алла".

"Алла Борисовна дала мне в профессии самый лучший совет, когда мы пришли как-то на "Радио Алла". У нас тогда вышел первый альбом. Она его прослушала. Она готовилась к каждому своему интервью. И мне сказала: "Детка, ну посмотри, хорошо. Но ты знаешь, надо потанцевальнее, повеселее, что ли", — вспомнила Анна Плетнева слова Примадонны.

Плетнева: в "Лицее" меня пытались загнать в рамки и штрафовали

Также певица рассказала, что ее очень подавляли рамки, которые существовали в группе "Лицей". Требовалось просто стоять с гитарой и изображать, что играешь. Часто девушка игнорировала правила, введенные продюсерами, за что получала выговоры. А иногда ее даже штрафовали, что, по словам певицы, ее весьма огорчало.