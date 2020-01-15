Известный исполнитель Александр Серов получил ранение из травматического пистолета в ногу в ходе перестрелки.
Об этом в интервью изданию "СтарХит" рассказал сам певец.
Так, в конце прошлого года Народный артист России с друзьями находился в одном из кафе Подмосковья. В определенный момент времени по причине, которую Серов не назвал, между ним и его друзьями с одной стороны и компанией, сидевшей за соседним столом, с другой, начался конфликт. Обе компании вышли на улицу, чтобы обсудить случившееся, "разобраться по-мужски".
"Вот только разговор не состоялся, поскольку у одного из них был при себе пистолет, и он выстрелил мне в ногу!" — пояснил певец.
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