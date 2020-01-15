Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Известный исполнитель Александр Серов получил ранение из травматического пистолета в ногу в ходе перестрелки.

Об этом в интервью изданию "СтарХит" рассказал сам певец.

Так, в конце прошлого года Народный артист России с друзьями находился в одном из кафе Подмосковья. В определенный момент времени по причине, которую Серов не назвал, между ним и его друзьями с одной стороны и компанией, сидевшей за соседним столом, с другой, начался конфликт. Обе компании вышли на улицу, чтобы обсудить случившееся, "разобраться по-мужски".