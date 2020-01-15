Влад Топалов лег под нож хирурга дважды за январь

Популярный исполнитель Влад Топалов рассказал о том, что за две недели этого года ему сделали уже две операции. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"2 недели 2020 — 2 операции!!!!", — отметил певец.

При этом 34-летний артист не уточнил, какие именно операции ему были сделаны. Он сопроводил свой пост фотоснимком, где вокруг его тела обмотаны бинты, и обратился к Деду Морозу с просьбами еще раз провести проверку списков желаний на 2020 год.