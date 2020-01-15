Популярный исполнитель Влад Топалов рассказал о том, что за две недели этого года ему сделали уже две операции. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
"2 недели 2020 — 2 операции!!!!", — отметил певец.
При этом 34-летний артист не уточнил, какие именно операции ему были сделаны. Он сопроводил свой пост фотоснимком, где вокруг его тела обмотаны бинты, и обратился к Деду Морозу с просьбами еще раз провести проверку списков желаний на 2020 год.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.