Макаревич считает Горбачева освободителем, а критикующих его - мразями

Андрей Макаревич, бессменный лидер группы "Машина времени", который в последнее время активно выступает не на сцене, а на политических подмостках, оскорбительно высказался в адрес тех, кто критикует экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Свое мнение он "озвучил" в Facebook, где написал, что "критикуют Горбачева те, кому он дал свободу".

"Горбачева поливают сегодня дерьмом те мрази, которым он дал свободу, например, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", — написал Макаревич.

Реакция пользователей

С рокером категорически не согласилось большинство его подписчиков.

"Если кто-то и выиграл от содеянного Горбачевым, так это деятели шоу бизнеса, которые стали продавать свои услуги за более высокие цены. Большинство же проиграло", - пишет пользователь с ником Иван Сидоров.