Андрей Макаревич, бессменный лидер группы "Машина времени", который в последнее время активно выступает не на сцене, а на политических подмостках, оскорбительно высказался в адрес тех, кто критикует экс-президента СССР Михаила Горбачева.
Свое мнение он "озвучил" в Facebook, где написал, что "критикуют Горбачева те, кому он дал свободу".
"Горбачева поливают сегодня дерьмом те мрази, которым он дал свободу, например, заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не хватило", — написал Макаревич.
С рокером категорически не согласилось большинство его подписчиков.
"Если кто-то и выиграл от содеянного Горбачевым, так это деятели шоу бизнеса, которые стали продавать свои услуги за более высокие цены. Большинство же проиграло", - пишет пользователь с ником Иван Сидоров.
"Всегда были и будут неудачники, готовые винить в своих неудачах всех, кроме себя", — парирует ему музыкант.
"Макар, лучше б ты пел, а не жабствовал", — пишет nordus.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.