8 января в Красноярске был похоронен гитарист российской метал-группы Below The Sun Егор Михайлов. Музыкант совершил самоубийство в возрасте 29 лет. Друзья гитариста сообщили, что Михайлов покончил с собой на репетиционной точке.
Родственники не нашли никаких предсмертных записок, однако отметили, что это не первая попытка музыканта самостоятельно уйти из жизни. В мае 2019 группа Below The Sun совершила третий тур по России, а в 2020 году собиралась поехать в турне по Европе.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.