Российский рок-гитарист покончил с собой

8 января в Красноярске был похоронен гитарист российской метал-группы Below The Sun Егор Михайлов. Музыкант совершил самоубийство в возрасте 29 лет. Друзья гитариста сообщили, что Михайлов покончил с собой на репетиционной точке.

Родственники не нашли никаких предсмертных записок, однако отметили, что это не первая попытка музыканта самостоятельно уйти из жизни. В мае 2019 группа Below The Sun совершила третий тур по России, а в 2020 году собиралась поехать в турне по Европе.