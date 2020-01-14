Олег Меньшиков рассказал, почему не завел детей

Худрук театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков рассказал, что слишком долго затягивал расширение своей семьи. Артист признался, что уже оставил надежды на то, чтобы стать отцом, поскольку когда он захотел родить ребенка со своей женой Анастасией Черновой это оказалось невозможным.

Как рассказал сам Меньшиков, он со своей женой, которая младше его на 23 года, неоднократно пытались завести ребенка, но каждый раз этому мешали проблемы со здоровьем. Также худрук признался, что даже не рассматривает другие варианты приобретения ребенка, например, интернаты или суррогатное материнство.