Ольга Бузова оплачивает все расходы по отпуску с Манукяном

Телеведущая Ольга Бузова и ее бойфренд отдыхают в Таиланде. Девушка увезла своего возлюбленного Давида Манукяна в самый дорогостоящий отель на Пхукете. Певица и ее друг живут на частной вилле с бассейном, аренда которой начинается от сотни тысяч рублей за ночь.

При этом фанаты Бузовой подозревают, что это путешествие оплачивает вовсе не Давид Манукян. Подписчики певицы открыто обсуждают тот факт, что весь отпуск с Манукяном Ольга оплатила самостоятельно. И в одном из видеороликов ведущая "Дома-2" призналась, что организация их совместного отдыха — это полностью ее заслуга. Так, на видео Ольга говорит, что именно она оплатила их питание и досуг.

Ответный удар

При этом в "Сторис" Манукян публично обсуждает лишние килограммы девушки. По мнению блогера, у Ольги повышенный аппетит и есть лишний вес. Молодой человек считает, что Ольге нужно сесть на диету и не употреблять пищу так часто.