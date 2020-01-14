Родные Заворотнюк получили новые штрафы на 22 тыс.рублей

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк получили новые штрафы за нарушения правил дорожного движения в размере 22 тысяч рублей.

«Суммы различные - от 500 рублей за превышение скорости до 40 км/ч до 3-х тысяч рублей за движение по полосе общественного транспорта. При этом случалось, что за один день водителем совершалось 2-3 нарушения», - сообщила вчера, 13 января, «Комсомольская правда».

Это касается более чем 20-ти судебных постановлений. Они накопились с 4 ноября и, в соответствии с законодательством, должны быть оплачены в течение 2-х месяцев, в противном случае нарушителя может ждать арест на срок до 15 суток.

На чье имя выписали штрафы?

Отмечается, что штрафы выписаны на имя матери актрисы - Валентины Заворотнюк, на которую зарегистрирован участвовавший в нарушениях ПДД автомобиль марки «Мерседес». Но реальным нарушителем, по словам приближенных к семье, вероятнее всего является или супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов, или ее дочь Анна.