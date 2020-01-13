Бузова обошла Кардашян по притоку новых подписчиков в соцсети

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь стала самой популярной в России и СНГ персоной в Instagram.

В настоящее время на певицу в этой соцсети подписалось свыше 18,6 миллионов пользователей.

Обошла даже звезд с мировым именем

Артистке удалось обогнать даже звезду мирового бокса Хабиба Нурмагомедова, который набрал самое большое число подписчиков в ходе скандального боя с Конором Макгрегором. За жизнью Ольги Бузовой наблюдает даже больше поклонников, чем за Мадонной, Пэрис Хилтон, Кайли Миноуг, Элтоном Джоном, Ким Кардашян и многими другими мировыми знаменитостями.