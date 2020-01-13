"Ты что, крейзи?": Данилу Козловского затравили в Instagram

Российский актер Данила Козловский подвергся травле в социальной сети Instagram из-за того, что забанил одну из своих поклонниц. Девушка рассказала в Twitter, что пошутила, однако актер не понял ее юмора и негативно воспринял ее высказывание.

Теперь под фотографиями Козловского появляются сотни и даже тысячи комментариев с той самой фразой: "Ты что, крейзи?".

Похоже, что самого актера не беспокоит происходящее на его странице, ведь он готовится стать отцом. Совсем скоро его избранница родит ему ребенка.