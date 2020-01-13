Модель Ксения Пунтус находится в больнице после падения из окна на третьем этаже квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. На данный момент девушка находится в реанимации. Эту информацию подтвердила мама Ксении Пунтус.

"Пока еще угрожает жизни, как перестанет угрожать жизни, тогда переведут. Очень много переломов, травм, отбито много всего, боятся делать прогнозы, и бедро, и ноги, и руки, сотрясение, органы внутренние отбиты от падения, последствия могут быть в любой момент, из реанимации ее боятся переводить, она в сознании", - пояснила женщина.