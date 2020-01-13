Участник группы "Корни" был госпитализирован

Алексей Кабанов - участник музыкальной группы "Корни" - был госпитализирован в одну из столичных поликлиник. До медицинского учреждения певец добрался сам. Он пожаловался врачам на проблемы с гортанью. Медики предложили ему пройти комплексное обследование. Не исключается, что потребуется хирургическое вмешательство.

36-летний Кабанов один из известных участников группы "Корни", победившей в проекте "Фабрика звезд" в 2002 году.