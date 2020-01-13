Погребняк намекнула, что Бузова планирует сыграть свадьбу

Жена футболиста Павла Погребняка Мария высказалась об отношения своей подруги Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном. В словах Погребняк прослеживается намек на то, что в скором времени Бузова может сыграть свадьбу со своим избранником.

"Они так хорошо смотрятся, видно, как сильно они друг друга любят. Я желаю им счастья и, конечно, рассчитываю погулять на их свадьбе!", - заявила Погребняк "Комсомольской правде".

Супруга Павла Погребняка отметила, что искренне желает своей подруге счастья после нескольких лет одиночества.