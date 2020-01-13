Рената Литвинова обратилась к пластическому хирургу из-за аварии

12 января актрису Ренату Литвинову сбила машина прямо на пешеходном переходе в центре Москвы. Примечательно, что инцидент произошел в ее день рождения. Литвинова не стала заявлять в полицию. Более того, медиков актриса тоже не дожидалась, а сама покинула место аварии.

Позже она обратилась к медикам, чтобы наложить швы. Помощь Литвиновой оказал пластический хирург Теймур Кулиев, поскольку у нее был рассечен подбородок.