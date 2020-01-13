12 января актрису Ренату Литвинову сбила машина прямо на пешеходном переходе в центре Москвы. Примечательно, что инцидент произошел в ее день рождения. Литвинова не стала заявлять в полицию. Более того, медиков актриса тоже не дожидалась, а сама покинула место аварии.
Позже она обратилась к медикам, чтобы наложить швы. Помощь Литвиновой оказал пластический хирург Теймур Кулиев, поскольку у нее был рассечен подбородок.
"Да не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался. Все нормально будет, надеюсь. Завтра очередной осмотр. Но вообще в хирургии нельзя что-то говорить спустя час-полтора, нужно, чтобы сутки хотя бы прошли", - рассказал хирург журналистам.
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