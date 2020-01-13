Критик Соседов: Пугачева － не мать детям Галкина

Известный музыкальный критик Сергей Соседов, прославившийся своими резкими высказываниями в адрес Примадонны, вновь сделал нелицеприятное заявление в адрес артистки.

Так, в прямом эфире телепрограммы "Популярная правда" на канале "Ю" он не удержался от того, чтобы высказать свое мнение. По его мнению, Гарри и Лиза - в действительности не дети Аллы Пугачевой.

"Мне не верится, что это ее дети! Что это дети Максима Галкина — да, а что ее — нет", — цитирует Соседова издание Еg.ru.

Как считает критик, брак 70-летней Аллы Пугачевой и 43-летнего Максима Галкина является фиктивным.

В реальности это просто деловые отношения, где каждый использует друг друга. Аналогичное, убежден критик, было у Примадонны в предыдущем браке с Филиппом Киркоровым.