Лариса Гузеева составила завещание

Популярная телеведущая Лариса Гузеева решила передать свои деньги и имущество своим детям. Об этом она рассказала в эфире передачи "Давай поженимся!".

По словам актрисы, если дети "когда-нибудь выбросят ее на помойку", то она станет там "отмаливать" грехи. При этом Гузеева пояснила, что даже если она закрутит роман, все ее наследство получат дети.

Лариса Гузеева — известная советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка. С 2008 года она ведет телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале. В настоящее время состоит в третьем браке. Ее супруг Игорь Бухаров является главой Федерации рестораторов и отельеров России. У актрисы двое детей — Георгий и дочь Ольга.