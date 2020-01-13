Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска

Светская львица и, в недавнем прошлом, кандидат в президенты России Ксения Собчак с мужем, сыном, и матерью отдыхают в Куршавеле.

По признанию телеведущей, французский горнолыжный курорт всегда — еще с 1998 года — был ее любимым местом отдыха. Но, как сетует Собчак, "публика местная сильно поменялась".

"Контингент меняется, все больше бизнесменов из нефтеуганска и сургута, давно нет чиновников… за соцгруппу "олигархи" отвечают буквально несколько оставшихся в строю человек. Просто одни люди замечают тут "пафос" и "безумные цены", а другие (мы) лучшие горные трассы и лучшие",

— пишет она в Instagram (пунктуация и орфография поста сохранены — прим. "Правда.Ру").

Как следует из поста, "неподобающий контингент" — это "единственный минус любимого Куршавеля" для Ксении Анатольевны. Правда, чем именно не угодили ей бизнесмены — "неолигархи" она так и не поведала.

Фото: instagram. com