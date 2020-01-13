Мясников объявил, что "завязывает" с карьерой юмориста

Вячеслав Мясников, одна из звезд юмористического шоу "Уральские пельмени" решил окончательно распрощаться с амплуа комика и завершить свою карьеру.

Об этом он объявил на своей странице в Instagram.

"My love.!!!!!!!!!!!!!!

Решил бросить юмор. Буду снимать романтические ролики. Это у меня получается лучше. Пишите, кому что снять. Выезжаю", — написал вчера артист.

Напомним, что, как рассказывала "Правда.ру", ранее уже объявлялось о том, что Вячеслав Мясников покидает шоу "Уральские пельмени" из-за разногласий с Вячеславом Муруговым, продюсером ТК СТС.

Однако, юморист продолжает пока выступать с ними, параллельно запустив вдвоем с Андреем Рожковым — своим коллегой — "пельменем" собственный проект.

К слову, юмористическое шоу "Уральские пельмени" очень популярно у российского зрителя. Лучшим доказательством этого второй год подряд становятся новогодние рейтинги телеканала СТС, который делает ставку на коллектив, заполняя выпусками телешоу эфир. Так, в новогоднюю ночь - 2020, именно благодаря "пельменям" СТС занял треть строчку телевизионного рейтинга.