Соседов назвал брак Пугачевой и Галкина "фиктивным"

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Лиза и Гарри на самом деле не являются детьми Аллы Пугачевой. Об этом он заявил эфире передачи "Популярная правда" на телеканале "Ю". По словам критика, история с детьми нужна прежде всего Максиму Галкину.

"Я не верю, что это ее дети! Что это дети Максима Галкина верю, а что ее - нет. Эти дети, прежде всего, нужны Максиму. Эта история была сделана для него", - пояснил Соседов.

По мнению критика, брак Пугачевой и Галкина является фиктивным. То есть между ними сугубо "деловая связь".