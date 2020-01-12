Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Соседов назвал брак Пугачевой и Галкина "фиктивным"

Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Лиза и Гарри на самом деле не являются детьми Аллы Пугачевой. Об этом он заявил эфире передачи "Популярная правда" на телеканале "Ю". По словам критика, история с детьми нужна прежде всего Максиму Галкину.

"Я не верю, что это ее дети! Что это дети Максима Галкина верю, а что ее - нет. Эти дети, прежде всего, нужны Максиму. Эта история была сделана для него", - пояснил Соседов.

По мнению критика, брак Пугачевой и Галкина является фиктивным. То есть между ними сугубо "деловая связь".

дети лиза гарри алла пугачева максим галкин сергей соседов музыкальный критик
Актуальная аналитика
Собаки
Что делать, если собаке скучно
Силовые структуры
Гражданская война в США
Правительство
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Последние материалы
На могилу Галины Волчек принесли сигареты
ВСУ захватили дрон ОБСЕ и стерли с него данные мониторинга
Профессор-расчленитель хочет "купить" компьютер у колонии
Соседов назвал брак Пугачевой и Галкина "фиктивным"
После "задержания" в ФРГ Евгений Пригожин посетил Париж и Стамбул
Семь стран лишились права голоса в Генассамблее ООН
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Что делать, если собаке скучно
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Катастрофы
Эксперт КБ "Сухой" объяснил, почему молчал экипаж украинского "Боинга"
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Соломон Соловьев Идущие своим особым путем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
В Иране проходят массовые антиправительственные протесты
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
В ЛДПР прокомментировали раздачу денег Жириновским
Британский посол задержан на акции протеста в Тегеране
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Путин выступил за бессрочность закона об особом статусе Донбасса
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ