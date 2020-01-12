Меган Маркл собралась править миром

Бывшая подруга и помощника Меган Маркл Джина Нелторп-Коун рассказала о том, чего на самом деле хочет актриса. По ее словам, они познакомились в 2014 году, а прекратили общение, когда Маркл заявила о намерении выйти замуж за принца Гарри. Как утверждает Нелторп-Коун, Маркл сделала это, чтобы стать более знаменитой. При этом, актриса не собиралась соблюдать правила королевской семьи.

Экс-подруга Маркл уверена, что решение принца Гарри об отречении от престола было сделано под влиянием супруги, которая хочет "забрать его в реальный мир". Более того, Маркл неоднократно заявляла, что она собирается "изменить мир" и даже "править им".