Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники

Страдающую онкологией Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила лечение. Как сообщил News.ru, врачи больше не видят смысла в лечении актрисы. Сейчас родственники забрали ее домой.

Близкие Заворотнюк продолжают молчать и никак не комментируют ее состояние. Однако существует версия, чтобы актрису выписали из больницы, поскольку она находится в очень тяжелом состоянии и врачи не могут ей помочь.

Примечательно, что на новогодние каникулы врачи не отпускали Заворотнюк домой из-за ее тяжелого состояния.