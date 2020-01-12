Модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова

В центре Москвы с многочисленными переломами была найдена 21-летняя модель Ксения Пунтус. Сообщается, что она провела вечер в компании внука Никиты Михалкова Андрея Бакова. Они вместе выпивали а затем поехали домой. Девушку госпитализировали, сейчас она находится в тяжелом состоянии и врачи не дают никаких прогнозов.

Примечательно, что сама Ксения Пунтус ничего не помнит о последнем вечере. Полиция обнаружила Андрея Бакова спокойно спящим в своей квартире. Он рассказал правоохранителям, что ничего не знал о падении модели из окна.