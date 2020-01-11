Настя Ивлеева оказалась неизлечимо больна

Телеведущая передачи "Орел и решка" Настя Ивлеева отправилась в гости к маме в Санкт-Петербург, где у нее проявилась скрытая болезнь. Как рассказала сама Ивлеева в Instagram, она давно скучала за своим котом и после приезда практически "зарылась в него носом". После этого телеведущей стало плохо и она обратилась в больницу.

Врачи пояснили, что у Насти Ивлеевой аллергия на кошек. Этот диагноз очень ее расстроил.