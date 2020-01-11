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Настя Ивлеева оказалась неизлечимо больна

Шоу-бизнес

Телеведущая передачи "Орел и решка" Настя Ивлеева отправилась в гости к маме в Санкт-Петербург, где у нее проявилась скрытая болезнь. Как рассказала сама Ивлеева в Instagram, она давно скучала за своим котом и после приезда практически "зарылась в него носом". После этого телеведущей стало плохо и она обратилась в больницу.

Врачи пояснили, что у Насти Ивлеевой аллергия на кошек. Этот диагноз очень ее расстроил.

"Знаете, что такое боль, друзья? В Москве у меня нет домашних животных по причине работы, графика. Но я всегда о них мечтала и скучала по своему коту, который живет здесь, у мамы, в Петербурге. Зарываюсь в него носом - и выясняется, что у меня аллергия!", - написала Ивлеева в Instagram.

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