Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова

Недавно Любовь Успенская и Филипп Киркоров сильно поругались. Дело в том, что певица открыла караоке-клуб и начала переманивать клиентов у аналогичного заведения, которое принадлежит Киркорову. Но сейчас конфликт исчерпан. Более того, Успенская заявила, что может даже выйти замуж за поп-короля российской эстрады.

"Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против", - пояснила певица.

Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье. Она приняла подарок, отметив его элегантность и приняла извинения Киркорова.