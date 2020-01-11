Фанаты Заворотнюк массово отписываются от ее страницы в Instagram

Ежедневно аккаунт Анастасии Заворотнюк в Instagram теряет около полутысячи подписчиков. Фанатам актрисы не нравится отсутствие новостей и новых публикаций. Ранее семья Заворотнюк пообещала, что будет оповещать поклонников актрисы о ее самочувствии, однако новые публикации на странице появляются очень редко.

Последняя публикация на аккаунте Анастасии Заворотнюк появилась 1 января. В ней актриса поздравила своих поклонников с Новым годом. До этого последняя публикация была опубликована еще в начале декабря.