Молодая жена Петросяна хочет родить ему пятерых детей

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в процессе общения со своими подписчиками в Instagram ответила на самые волнующие вопросы пользователей о моде. Но в этот раз она также активно отвечала на вопросы о личной жизни.

Так, один из пользователей написал: "Татьяна! Роди 5-х детей Петросяну!" На это девушка ответила: "Пять? Спасибо! Будем стараться".

Но этим вопросы на личную тематику не закончились. Например, многие просили, чтобы жена юмориста показала обручальное кольцо. Как известно, в декабре 2019 года она вышла замуж за Евгения Петросяна.