Дело о наркотиках против актрисы Бочкаревой прекратили

МВД попросило суд о прекращении уголовного дела в отношении актрисы Натальи Бочкаревой. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.

Дату судебного заседания, где будет рассмотрено постановление, пока не назначили

За что завели дело на Бочкареву?

Как ранее передавал Rambler, в конце сентября 2019 года звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева была задержана в российской столице с кокаином. В интернете было выложено видео, где артистка, остановленная инспекторами ДПС, делает признание, что у нее при себе "остатки наркотического средства, кокаин". Также Бочкарева отказалась проходить медицинское освидетельствование.