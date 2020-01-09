МВД попросило суд о прекращении уголовного дела в отношении актрисы Натальи Бочкаревой. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского суда Москвы.
Дату судебного заседания, где будет рассмотрено постановление, пока не назначили
Как ранее передавал Rambler, в конце сентября 2019 года звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева была задержана в российской столице с кокаином. В интернете было выложено видео, где артистка, остановленная инспекторами ДПС, делает признание, что у нее при себе "остатки наркотического средства, кокаин". Также Бочкарева отказалась проходить медицинское освидетельствование.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.