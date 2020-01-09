Рыжаков рассказал о своих отношениях с Волчек

Виктор Рыжаков 9 января официально вступил в должность художественного руководителя театра "Современник".

О том, что он сменит на этом посту Галину Борисовну, стало известно на другой день после ее похорон. Это быстрое решение вызвало появление многочисленных слухов об их отношениях.

По признанию Виктора, он чувствовал снисходительное отношение к нему со стороны Галины Волчек, но не понимал, почему она к нему расположена.