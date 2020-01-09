Виктор Рыжаков 9 января официально вступил в должность художественного руководителя театра "Современник".
О том, что он сменит на этом посту Галину Борисовну, стало известно на другой день после ее похорон. Это быстрое решение вызвало появление многочисленных слухов об их отношениях.
По признанию Виктора, он чувствовал снисходительное отношение к нему со стороны Галины Волчек, но не понимал, почему она к нему расположена.
"Наша связь проявляется во времени, конкретных людях и событиях. Встречи и беседы о театре, мечты и фантазии о предстоящем спектакле. Сама идея театра, выросшего из студии", — пояснил он.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.