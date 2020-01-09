Шнуров высмеял в стихах новые фильмы Бондарчука и Кравчука

Скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров с сарказмом оценил громкие кинопремьеры. Речь идет о фильмах Федора Бондарчука "Вторжение" и Андрея Кравчука "Союз Спасения".

В своем Instagram Шнуров в стихах выразил сожаление, что в настоящее время отдыхает на зарубежном курорте и не может посетить кинотеатр, чтобы посмотреть "Вторжение" и "Союз Спасения", о которых так часто пишут российские издания.

При этом он в привычной для себя издевательской манере высказался о шумихе по поводу "чудо-фильмищ" и заявил, что "сознанием масс легко ворочают". Исполнитель признался, что ему самому "до коликов" хочется посмотреть фильмы, которым "все рукоплещут стоя", но он не сможет сделать это в ближайшие полмесяца из-за отпуска.

При этом музыкант терзается смутными сомнениями по поводу того, что творения Бондарчука и Кравчука действительно достойны внимания.