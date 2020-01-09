У популярного исполнителя из Канады Джастина Бибера врачи обнаружили болезнь Лайма. Об этом сам певец сообщил в своем Instagram.
Как пояснил Бибер, у него недавно выявили болезнь Лайма и хронический мононуклеоз. Это отразилось на его коже, функциях мозга, энергии и общем здоровье.
Исполнитель также добавил, что ему пришлось пережить трудные два года. Но сейчас он пошел на поправку благодаря грамотной терапии "пока еще неизлечимой болезни" и сможет снова давать концерты.
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