Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом

Шоу-бизнес » Зарубежный

Модель из Лос-Анджелеса говорит, что она помогла направить сотни тысяч долларов на борьбу с австралийскими лесными пожарами, пообещав выслать свои фото без одежды тем, кто совершит такое пожертвование.

Двадцатилетняя Кейлин Уорд называет себя "Голой Филантропкой".

Первоначально она пообещала такую награду для благотворителей в своём "твиттере", и пост быстро стал сверхпопулярным.

"Вышлю фото голышом любому, кто пожертвует минимум $10 в любой из этих фондов по борьбе с пожарами в Австралии" — написала Уорд.

Она также включила в пост список из десятка благотворительных организаций, борющихся с чрезвычайной ситуацией на австралийском континенте, и пример фото-награды — правда, цензурированный.

Успех превзошёл ожидания

Позднее она призналась, что рассчитывала собрать около тысячи долларов, но пост стал во много раз популярнее, чем она могла вообразить. Уорд утверждает, что собрал на сегодняшний день более 700 000 долларов, основываясь на квитанциях, которые прислали ей читатели. Непонятно, считает ли она в долларах США или Австралии.

При этом благотворительная деятельность вышла самой девушке боком, поскольку Instagram закрыл ее аккаунт за нарушение их правил о саморекламе.

Несмотря на прилив пожертвований, Уорд столкнулась с жесткой критикой в социальных сетях от пользователей, которые ставят под сомнение ее методы.

Темы модели пожары соцсети австралия благотворительность
Актуальная аналитика
Грызуны
Обустраиваем дом для крысы: как создать зверьку уютное жилище?
Православие
Рождество по-грузински - праздник для всех
Недвижимость
Четыре совета по аренде и сдаче жилья, чтобы не потерять свои деньги
Новости Все >
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
Ещё более мощное землетрясение сотрясло Пуэрто-Рико
Уроженцев Ирана часами допрашивали на американской границе
Карди Би выберет себе нигерийское имя через соцсети
Природная достопримечательность уничтожена землетрясением в Пуэрто-Рико
Иранский парламент признал Петагон террористической организацией
Каждый третий неправославный в России отмечает Рождество
"Ikea" выплатит $46 млн семье ребёнка, погибшего при падении комода
Последние материалы
В США начнут собирать ДНК у задержанных миграционной службой
Обустраиваем дом для крысы: как создать зверьку уютное жилище?
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
Ещё более мощное землетрясение сотрясло Пуэрто-Рико
Уроженцев Ирана часами допрашивали на американской границе
Рождество по-грузински - праздник для всех
Четыре совета по аренде и сдаче жилья, чтобы не потерять свои деньги
Карди Би выберет себе нигерийское имя через соцсети
Природная достопримечательность уничтожена землетрясением в Пуэрто-Рико
Популярное
Ближний Восток
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США

Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался о гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Козероги, управляющие временем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном Айдын Мехтиев
Комментарии
"Ikea" выплатит $46 млн семье ребёнка, погибшего при падении комода
32 человека погибли в давке на похоронах Сулеймани
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Число китайцев сильно преувеличено
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Уроженцев Ирана часами допрашивали на американской границе
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
Леди Гага рассказала о пережитой череде изнасилований
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ