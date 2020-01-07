Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом

Модель из Лос-Анджелеса говорит, что она помогла направить сотни тысяч долларов на борьбу с австралийскими лесными пожарами, пообещав выслать свои фото без одежды тем, кто совершит такое пожертвование.

Двадцатилетняя Кейлин Уорд называет себя "Голой Филантропкой".

Первоначально она пообещала такую награду для благотворителей в своём "твиттере", и пост быстро стал сверхпопулярным.

"Вышлю фото голышом любому, кто пожертвует минимум $10 в любой из этих фондов по борьбе с пожарами в Австралии" — написала Уорд.

Она также включила в пост список из десятка благотворительных организаций, борющихся с чрезвычайной ситуацией на австралийском континенте, и пример фото-награды — правда, цензурированный.

Успех превзошёл ожидания

Позднее она призналась, что рассчитывала собрать около тысячи долларов, но пост стал во много раз популярнее, чем она могла вообразить. Уорд утверждает, что собрал на сегодняшний день более 700 000 долларов, основываясь на квитанциях, которые прислали ей читатели. Непонятно, считает ли она в долларах США или Австралии.

При этом благотворительная деятельность вышла самой девушке боком, поскольку Instagram закрыл ее аккаунт за нарушение их правил о саморекламе.

Несмотря на прилив пожертвований, Уорд столкнулась с жесткой критикой в социальных сетях от пользователей, которые ставят под сомнение ее методы.