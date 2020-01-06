Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу

Харви Вайнштейн прибыл в Нью-Йоркский суд в понедельник, когда его адвокаты и судья занимаются окончательной подготовкой к его судебному разбирательству по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

После более чем двух лет с тех пор, как обвинения в адрес Вайнштейна вызвали мощный общественный резонанс и катализировали движение #MeToo, отбор присяжных должен стартовать на этой неделе.

Опальный киномагнат, в частности, обвиняется в изнасиловании одну женщины в номере отеля на Манхэттене в 2013 году и насильственном сексуальном акте с другой женщиной в 2006 году.

В чём обвиняют Вайнштейна и как он защищается

67-летний мужчина отрицает свою вину и заявляет, что все сексуальные контакты имели место по взаимному согласию. Если он будет признан виновным по наиболее серьезным обвинениям, Вайнштейна может ожидать пожизненное заключение.

Для этого прокуроры должны доказать, что Вайнштейн имел привычку насиловать женщин. С этой целью они планируют вызвать в суд актрису Аннабелль Сциорру, которая заявила, что Вайнштейн насильно вторгся в ее квартиру на Манхэттене в 1993 или 1994 годах и изнасиловал ее после того, как она приняла участие в поставленном его студией кинофильме.

Государственные обвинители также хотят, чтобы присяжные заслушали показания хоть бы некоторых из более чем 75 женщин, которые за прошедшее время открыто обвиняли продюсера в сексуальных преступлениях.

Адвокат Вайнштейна, Донна Ротунно, утверждает, что у обвинения слабые позиции, и обещает вести агрессивный перекрестный допрос всех свидетельниц обвинения.

Выбор жюри присяжных в данном случае может затянуться, так как напряжённое внимание СМИ к этой истории может означать, что некоторые потенциальные кандидаты уже имеют сформировавшееся мнение. Сторона защиты пыталась добиться переноса процесса из Манхэттена, но суд отклонил это предложение.