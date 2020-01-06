Фанаты певицы Адель обеспокоены ее худобой

Фанаты Адель не на шутку встревожились после публикации фотографий изрядно похудевшей британской певицы с отдыха. Ранее певица рассказывала, что занялась всерьез вопросом похудения и привлекла диетолога, а также личного тренера.

Но некоторые поклонники Адель считают, что стремительная потеря веса может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Нашлись и такие почитатели, которые хвалят певицу за прекрасный результат тренировок и правильного питания. Есть и третья категория фанатов Адель, они призывают оставить обсуждение тела певицы и уважать ее выбор.