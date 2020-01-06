Рассел Кроу говорил на "Золотом Глобусе" об австралийских пожарах

Актер Рассел Кроу использовал свою победную речь на "Золотом глобусе", чтобы привлечь внимание в лесным пожарам, бушующим в Австралии.

"Не обманывайтесь. Трагедия, разворачивающаяся в Австралии, имеет причиной изменения климата", - заявил он в сообщении, зачитанном на сцене ведущей шоу Дженнифер Энистон.

Дом самого Кроу тоже пострадал от огня. Актёр подчеркнул, что единственным глобальным решением климатических проблем является переход на возобновляемые источники энергии, и призвал «уважать планету».

Кроу был награждён за участие в сериале «Самый громкий голос», где он исполнил роль исполнительного директора «Fox News» Роджера Эйлса.

Он не участвовал в церемонии лично, так как остался в Австралии, чтоб оберегать свою семью и бороться с огнём. В своём «твиттере» актёр поблагодарил коллег, работавших вместе с ним над сериалом.

О проблеме климатических изменений также говорили такие номинанты «Золотого Глобуса», как Хоакин Феникс и Кейт Бланшетт.