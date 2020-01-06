Сергей Зверев: спать лицом в салате полезно для кожи

Звездный стилист и шоумен, звезда, часто пребывающая "в шоке" Сергей Зверев, подводя итоги новогодних праздников, посетовал на то, что на корпоративах "все почему-то считают своим долгом выпить с ним".

"Люди на протяжении всего вечера, как правило, ждут от тебя красноречивых тостов. И это желание можно понять. Но ведь после каждого из них они кричат: "Пей до дна, пей до дна!" Это ж катастрофа просто. По итогу, к утру иногда можно так "накидаться", что просто мама не горюй!" —

— жалуется Зверев.

Однажды, как стилист сам рассказал, он так много выпил, будучи не в силах "сопротивляться", что у него сил не было даже на то, чтобы просто встать со стула.

"Так и уснул: лицом в миске с оливье", — рассказывает шоумен.

И, предваряя вопросы об утреннем самочувствии после так "нетривиально" проведенного остатка праздничной ночи, заявляет, что в этом есть огромный плюс: салат действует лучше, чем известные способы омоложения кожи.