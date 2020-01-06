В новогоднюю ночь, согласно опубликованным рейтингам телеканалов в России, примерно каждый десятый телевизор в стране был включен на кнопке канала СТС, который в режиме "нон-стоп" показывал выпуски шоу "Уральские пельмени".
Согласно данным исследовательской компании Mediascope, лидерами эфира традиционно стали "Первый канал" и "Россия -1". Сразу за ними (второй год подряд — прим. ред) — СТС.
Как отмечает Mediascope, праздничную ночь с ним провели 2,3 миллиона россиян. Это на 0,1 миллиона больше, чем в прошлом году.
По словам Евгения Орлова, "телевизионный успех "Пельменей" в новогоднюю ночь объясняется растущим качеством проекта и увеличением количества новых выпусков".
"Судя по всему, шоу действительно популярно. Да и СТС — не дети на рынке. Ребята там хорошо знают, его хочет зритель. И дают ему именно это", — говорит Орлов.
Кстати, незадолго до Нового года трое особо популярных артистов — Юлия Михалкова, Андрей Рожков и Вячеслав Мясников — проект официально покинули. Однако, в новогоднем выпуске участие принимали "как ни в чем не бывало".
И зрители уж было подумали, что коллектив сумел преодолеть разногласия и вновь объединиться. Но, как рассказал журналистам Сергей Исаев, это не совсем так.
"Мы до сих пор все вместе, но работаем вместе только на концертах в Екатеринбурге и в Москве. А Юли с нами больше не будет -с ней контракт не продлен на новый год", — сказал юморист.
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