"Уральские пельмени" обеспечили СТС третью строчку теле-рейтинга

В новогоднюю ночь, согласно опубликованным рейтингам телеканалов в России, примерно каждый десятый телевизор в стране был включен на кнопке канала СТС, который в режиме "нон-стоп" показывал выпуски шоу "Уральские пельмени".

Согласно данным исследовательской компании Mediascope, лидерами эфира традиционно стали "Первый канал" и "Россия -1". Сразу за ними (второй год подряд — прим. ред) — СТС.

Как отмечает Mediascope, праздничную ночь с ним провели 2,3 миллиона россиян. Это на 0,1 миллиона больше, чем в прошлом году.

В чем секрет успеха "Уральских пельменей"

По словам Евгения Орлова, "телевизионный успех "Пельменей" в новогоднюю ночь объясняется растущим качеством проекта и увеличением количества новых выпусков".

"Судя по всему, шоу действительно популярно. Да и СТС — не дети на рынке. Ребята там хорошо знают, его хочет зритель. И дают ему именно это", — говорит Орлов.

Новый год собрал их вместе на сцене

Кстати, незадолго до Нового года трое особо популярных артистов — Юлия Михалкова, Андрей Рожков и Вячеслав Мясников — проект официально покинули. Однако, в новогоднем выпуске участие принимали "как ни в чем не бывало".

И зрители уж было подумали, что коллектив сумел преодолеть разногласия и вновь объединиться. Но, как рассказал журналистам Сергей Исаев, это не совсем так.