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Источник Правда.Ру

Собчак приревновала Богомолова к молодой инструкторше по горным лыжам

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак, которая находится на отдыхе в Куршавеле, приревновала своего мужа к молодой инструкторше по горным лыжам. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта телеведущей. В нем она опубликовала видео, на котором берет импровизированное "интервью" у своего мужа Константина Богомолова.

После нескольких вопросов Собчак переводит камеру на молодую инструкторшу по имени Флория и с иронией говорит, что у ее мужа очень красивая наставница по горным лыжам. Боголомов никак не отреагировал на реплику супруги, а лишь попытался перевести тему. Он вдруг вспомнил, что в их отеле запрещают принимать "допинг" (спиртные напитки).

флория ревность горные лыжи ксения собчак константин богомолов
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