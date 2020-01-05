Собчак приревновала Богомолова к молодой инструкторше по горным лыжам

Телеведущая Ксения Собчак, которая находится на отдыхе в Куршавеле, приревновала своего мужа к молодой инструкторше по горным лыжам. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта телеведущей. В нем она опубликовала видео, на котором берет импровизированное "интервью" у своего мужа Константина Богомолова.

После нескольких вопросов Собчак переводит камеру на молодую инструкторшу по имени Флория и с иронией говорит, что у ее мужа очень красивая наставница по горным лыжам. Боголомов никак не отреагировал на реплику супруги, а лишь попытался перевести тему. Он вдруг вспомнил, что в их отеле запрещают принимать "допинг" (спиртные напитки).