Грабитель напал на известного блогера в Москве

В центре российской столицы в новогоднюю ночь грабитель напал на известного автоблогера Людвига Байсера. Об этом сообщает mk.ru.
Отмечается, что 52-летний Байсер, которого называют "королем Мерседесов", рано утром 1 января столкнулся с преступником рядом с заведением на Садовой-Спасской улице. Свидетельница, оказавшаяся в тот момент рядом, рассказала изданию, что видела мужчину, у которого была окровавлена рука, и который просил о помощи.
Он рассказал ей, что грабитель ранил его ножом и отобрал у него телефон, деньги и ключи от автомобиля.
"Очевидно, между ними произошла драка, личные вещи выпали из карманов", — пояснила свидетельница инцидента.
По словам блогера, он не знает напавшего на него злоумышленника. После случившегося он обратился к медикам и в полицию.
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