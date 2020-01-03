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Шнуров посвятил стих шоу "Голос": "Жаль, что он не сын Алсу"

Шоу-бизнес

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отпустил шутку над своим подопечным в проекте "Голос" Антоном Токаревым, который в финальной части проиграл участнику из Кабардино-Балкарии Аскеру Бербекову.

В Instagram Шнуров разместил фрагмент выступления Токарева и сопроводил его стихотворными строками.

Как написал музыкант, он "накрутил бы баллы" своему подопечному, но ему "не позволили".

"Ученик мой, славный малый, // Жаль, что он не сын Алсу", — написал известный своими скандальными выходками музыкант.

Напомним, на днях на Первом канале состоялся финал 8-го сезона шоу "Голос". Победителем выбрали Аскера Бербекова, набравшего свыше 66% голосов.

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