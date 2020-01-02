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Источник Правда.Ру

Бузова предпочла работе отдых с Манукяном

Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась от выступлений на новогодних корпоративах в пользу отдыха. Согласно подсчетам журналистов, в результате она лишилась крупного заработка, который мог бы составить около 20 млн рублей.

Вместо работы она со своим бойфрендом Давидом Манукяном отправилась Куршавель, передает СтарХит.

О том, что у Бузовой с известным блогером Давой роман, она рассказала открыто на финале проекта "План Б".

Отмечается, что именно по этой причине она досрочно закончила свое участие в телепрограмме.

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