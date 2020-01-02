Бузова предпочла работе отдых с Манукяном

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась от выступлений на новогодних корпоративах в пользу отдыха. Согласно подсчетам журналистов, в результате она лишилась крупного заработка, который мог бы составить около 20 млн рублей.
Вместо работы она со своим бойфрендом Давидом Манукяном отправилась Куршавель, передает СтарХит.
О том, что у Бузовой с известным блогером Давой роман, она рассказала открыто на финале проекта "План Б".
Отмечается, что именно по этой причине она досрочно закончила свое участие в телепрограмме.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.