Бузова предпочла работе отдых с Манукяном

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась от выступлений на новогодних корпоративах в пользу отдыха. Согласно подсчетам журналистов, в результате она лишилась крупного заработка, который мог бы составить около 20 млн рублей.

Вместо работы она со своим бойфрендом Давидом Манукяном отправилась Куршавель, передает СтарХит.

О том, что у Бузовой с известным блогером Давой роман, она рассказала открыто на финале проекта "План Б".

Отмечается, что именно по этой причине она досрочно закончила свое участие в телепрограмме.