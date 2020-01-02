Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу "Голос"

Член жюри шоу "Голос" Константин Меладзе в финальной части конкурса назвал лучшим наставником Сергея Шнурова. Заключительная часть программы опубликована на сайте "Первого канала".
Меладзе поздравил всех с праздниками и сказал, что он восхищен работой других наставников.
"Учиться никогда не поздно. Я очень многое у них перенял, а предыдущий номер продемонстрировал, что Серега является лучшим наставников", — добавил он.
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