Заворотнюк сделала новогоднее обращение к жителям России

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк выразили благодарность ее поклонникам за поддержку и молитвы. Эта информация приводится в Instagram артистки.

"Всем вам Настя передала большой привет и поблагодарила за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы ей дарите. Всего самого хорошего вам и вашим родным! Огромное всем всем", — отмечается в сообщении.

Также от имени тяжелобольной актрисы ее поклонникам пожелали здоровья, счастья и исполнения желаний, передает Рамблер.