Дети Утяшевой и Воли устроили погром в квартире на Новый год

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева показала поклонникам фотокадры с погромом в квартире после новогодней ночи. Видео размещено в ее историях в Instagram.
По кадрам заметно, что по всему помещению раскидан искусственный снег, сломанные предметы, коробки, а на журнальном столе лежит рулон туалетной бумаги. При этом елка сохранилась целой.
"Новый год", — подписала видео Ляйсан.
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