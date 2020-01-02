Дети Утяшевой и Воли устроили погром в квартире на Новый год

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева показала поклонникам фотокадры с погромом в квартире после новогодней ночи. Видео размещено в ее историях в Instagram.

По кадрам заметно, что по всему помещению раскидан искусственный снег, сломанные предметы, коробки, а на журнальном столе лежит рулон туалетной бумаги. При этом елка сохранилась целой.