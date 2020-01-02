Травма Манукяна испортила ему совместный отдых в Куршавеле с Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян улетели на Новый год в Куршавель. Там они пара хотела хорошо отдохнуть от работы, встретить праздник и покататься на лыжах.
Но планам влюбленной пары воспрепятствовал несчастный случай.
Как сообщает Рамблер, Давид получил травму руки и теперь не может кататься.
Отмечается, что эта ситуация не смогла испортить настроение молодым людям.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.